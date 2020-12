ब्रेक्झिटमुळे युकेमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांचा फायदा होईल की तोटा?

The deal Is in. म्हणजेच अखेर करार झाला. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनी नाताळाच्या पूर्वसंध्येला ही बातमी दिली.