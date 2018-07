El consejo "brutal" que Donald Trump le dio a la primera ministra británica Theresa May

Image caption La primera ministra británica develó cuál fue ese consejo de Trump que le pareció "brutal"

Este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en visita oficial al Reino Unido, ofreció unas declaraciones que dejó a muchos consternados.

Durante la rueda de prensa conjunta, Trump dijo que le había dado un consejo a la primera ministra británica, Theresa May, que ella consideró demasiado "brutal".

El mandatario estadounidense se refería a las negociaciones del Brexit para que el Reino Unido deje de ser país miembro de la Unión Europea (UE).

¿Qué pudo haber sido?

"Me dijo que debería demandar a la UE y no ir a negociaciones", le dijo May al presentador de la BBC Andrew Marr.

May también contó que se rió de la sugerencia de Trump de tomar acciones legales y le comunicó que seguiría con las negociaciones.

Derechos de autor de la imagen PA Image caption Tras haber hecho duras declaraciones sobre Theresa May, Trump suavizó su discurso durante la rueda de prensa oficial sobre su visita al Reino Unido

En su primera visita al Reino Unido, Trump cargó duramente contra las autoridades británicas en una entrevista exclusiva con el tabloide británico The Sun —un medio amarillista controlado por Rupert Murdoch que llevó adelante una campaña feroz para convencer a la población de votar a favor del Brexit en el referendo de 2016.

Trump le dijo a The Sun que las propuestas de May para el Brexit "probablemente acabarán con la posibilidad de un acuerdo" comercial con Estados Unidos.

Sin embargo, durante la conferencia de prensa que más tarde dio junto a May, Trump suavizó sus palabras.

"Yo no critiqué a la Primera Ministra, tengo mucho respeto por la Primera Ministra", dijo.

El mandatario estadounidense también señaló a los periodistas que el Brexit era "una oportunidad increíble" y "que lo que hiciera" Reino Unido, estaba bien para él.

El presidente estadounidense se encuentra en una gira por Europa.

Tras participar en la cumbre de la OTAN y visitar el Reino Unido, se dirigirá este lunes a Finlandia para encontrarse con el presidente ruso Vladimir Putin.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.