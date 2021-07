Venezuela: Cota 905, el barrio de Caracas que durante 3 días fue escenario de una batalla campal entre fuerzas especiales y bandas delincuenciales

39 minutos

"No soy experta en armas, pero sé cómo suena una bala", dice Berlutti en entrevista con BBC News Mundo. "Algo que jamás pensé que viviría en mi ciudad. Lo peor que te puede pasar es que aprendas a reconocer cómo suenan las balas".

Pero no fue sino hasta el sábado que el Gobierno ofreció un balance más concreto: cuatro funcionarios policiales y 22 "delincuentes" murieron en los enfrentamientos y 28 personas resultaron heridas .

No es la primera vez que la Cota 905 y otros barrios aledaños, como El Cementerio, El Valle y La Vega , paralizan a esta zona de Caracas por los choques entre bandas y la policía

"Cuando suena una detonación, no sabes exactamente lo que está ocurriendo porque los niveles de desinformación son muy grandes. No sé si son enfrentamientos entre bandas o con la policía. Me siento secuestrada".