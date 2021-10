Adele: lo que revela el video con un fragmento de su nueva canción (y en qué fecha saldrá al mercado)

55 minutos

Adele en el video de "Easy On Me".

Se trata de un video con un fragmento de unos pocos segundos de la canción "Easy on me" , que estará disponible a partir del 15 de octubre, según indicó la cantante británica en un tuit.

Nostálgico y emotivo: decodificando el clip de Adele

Para empezar, el álbum no es un disco de drum 'n' bass , como sugirió (en broma) en 2019. Al menos los primeros 13 segundos no lo indican.

En el video de "Hello" Adele tenía un teléfono plegable. En el de "Easy on me", retrocede aún más en el tiempo: utiliza un casete en la radio de un auto.

"Easy On Me" (que puede traducirse como "trátame con cuidado") no llega a ser un súplica tan abierta como lo sería la expresión "tómalo con calma" ("take it easy", en inglés"), pero lleva una referencia implícita a otra persona que la trató con cuidado, o que ella quiere que la trate con cuidado, o que le hubiera gustado la tratara con cuidado.