Sobreviviente de Tonga: "La novena vez que me sumergí, salí y agarré un tronco. Eso es lo que me mantuvo a flote"

45 minutos

"Cuando estaba en el agua, recuerdo haberme hundido ocho veces. Mis piernas están impedidas. Me sumergí ocho veces y traté de tomar aire. El mar seguía llevándome de aquí para allá, arrastrándome hacia el fondo.A la octava pensé que si me volvía a hundir sería porque mis brazos eran lo único que me mantenía a flote. Así que la novena vez que me sumergí, salí y agarré un tronco. Eso es lo que me mantuvo a flote".