Andrés Roemer, el exdiplomático mexicano acusado de varias violaciones que fue detenido en Israel

Finalmente, este domingo el exdiplomático de 60 años fue detenido en suelo israelí , según informó el Ministerio de Justicia de ese país, que no tiene tratados de extradición con México , pero finalmente accedió a cooperar en la investigación contra Roemer.

Roemer, el intelectual

“Yo acuso a Andrés Roemer…”

“Me halagaba constantemente. Después de hacer énfasis en su amor por las bailarinas, comenzó a acariciar mis piernas, a masajearlas cerca de la ingle y a tocar su pene… No supe qué hacer”, contó la artista en un video difundido en internet.

“Igual que con todas, era un tema laboral, profesional, donde yo pensaba que iba a ayudarme con mi carrera… Me llevó a un espacio privado, con engaños… Me tuvo aprisionada entre un coche y él con los pantalones abajo y encima de mí”, contó Sofía, una denunciante que pidió anonimato al hablar con Canal Once.