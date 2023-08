¿Dónde está exactamente el ecuador en Ecuador?

Mientras mi joven guía con un marcado acento quiteño me hablaba del pabellón francés, el planetario, el insectario, y el "palito" donde el Sol se posa sin dejar sombra el 21 de marzo y el 23 de septiembre, no tuve mejor idea que preguntarle si realmente la línea ecuatorial pasaba exactamente por allí .

Monumento no tan concurrido en Calcalí, a las afueras de Quito.

"No, se encuentra a 240 metros al norte vía Calacalí. Porque antes no teníamos la tecnología que tenemos ahora. Nuestros habitantes sí decían que estaba más al norte porque ellos conocían sus tierras, pero los franceses con la tecnología dijeron que no, que está aquí, por eso aquí construimos el monumento".