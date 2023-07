¿Qué precio se le pone al racismo?: la propuesta en California para indemnizar a cada descendiente de esclavos

3 julio 2023

"Volvíamos, y vimos como la casa de un vecino ya no existía, sólo había escombros quemados", cuenta Pearl Taylor Devers.

El informe de 1.000 páginas establece 115 recomendaciones legislativas para abordar las desigualdades entre los californianos negros, y garantizar que las injusticias -como la destrucción de la Sección 14- no vuelvan a repetirse.

Desde el equipo de trabajo dijeron que esperan que su informe ayude al público a comprender el verdadero coste del racismo en California , más allá de que el gobierno otorgue o no los pagos directos en efectivo.

Nada que no haya sido tocado por el racismo

Este debate no es nada nuevo. Los estadounidenses han discutido sobre la idea de las reparaciones desde el final de la Guerra Civil.

De la casa Taylor no queda nada más que escombros. Fue destruida hace más de 60 años, pero el terreno permanece vacío.

"No estuvimos allí para ver el día en que lo echaron de casa. Estoy segura de que fue muy traumático para él", dijo Pearl. Al final, Taylor murió de alcoholismo.

De joven, Alvin Taylor se lanzó a la música y canalizó sus dotes de batería en una carrera en la que tocó junto a artistas famosos como Little Richard, George Harrison, los Beatles y Elton John.

Calcular el costo del racismo

El grupo de trabajo señaló que esta lista de perjuicios no es exhaustiva, y que puede ser ampliada posteriormente, lo que podría elevar el coste total por encima de los US$1,2 millones por persona indicados en el informe.

Sin embargo, el reto de determinar la cantidad de dinero de la restitución corresponderá en última instancia a los legisladores del estado de California, que votarán si adoptan o no las recomendaciones del informe final.

"Mi familia no tuvo nada que ver con la esclavitud. California nunca fue un estado esclavista", dijo. "Creo que el racismo es simplemente una parte fea de la humanidad y simplemente no entiendo cómo vamos a calcular el racismo para un grupo en particular".