Juanes: “Odiaba verme al espejo, escuchar mi música”, la confesión del cantante colombiano sobre su lucha contra la depresión

“Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano”, fueron las palabras con las que abrió su reflexión.