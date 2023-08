"Decenas caen cada día": el dramático aumento de las muertes ucranianas en la guerra contra Rusia

Los cadáveres de soldados desconocidos yacen apilados en un pequeño deposito de ladrillo, no muy lejos de la línea del frente en Donetsk.

"Puede sonar raro, pero soy yo quien quiere disculparse por sus muertes. Quiero darles las gracias de alguna manera. Es como si pudieran oír, pero no responder", relató.

Ucrania no ofrece un recuento oficial de sus muertos de guerra -las fuerzas armadas ucranianas han declarado que las cifras son un secreto de Estado-, pero Margo sabe que las pérdidas son enormes .

Funcionarios estadounidenses, citados por el diario The New York Times, cifraron recientemente el número de muertos en 70.000 y el de heridos en 120.000.

Un trabajo duro y doloroso

"Lo más duro es cuando ves muerto a un joven que ni siquiera ha cumplido 20 o 22 años. Y darte cuenta de que no murió, sino que lo mataron . Lo mataron por su propia tierra. Eso es lo más doloroso. No puedes acostumbrarte a esto. Ahora sólo se trata de [ayudar] a los chicos a llegar a casa", dijo.

" Murió defendiendo a su patria . Pero entonces, por enésima vez, me convencí de que debería estar aquí, debería estar ayudando a los caídos", explicó.

Por culpa de la ofensiva

El personal de la morgue les abre los bolsillos, todavía llenos de objetos de la vida cotidiana: llaves, un teléfono celular, una cartera con fotos de la familia . En la muerte, estos objetos son ahora pistas que podrían reunir a los no identificados con sus familias.

En otra bolsa para cadáveres, escrita con rotulador negro, se tacha la palabra "No identificado" y se sustituye por el nombre de un hombre y los datos de su unidad.

Aparecen más bolsas para cadáveres, pero las restricciones informativas no permiten decir cuántas.

Los superiores también ayudan

Hablan los cementerios

El sufrimiento: el combustible de la resistencia

Año y medio después del inicio de la guerra, son pocas las familias que no se han visto afectadas por el dolor.

Sin embargo, la voluntad de luchar no parece haber decaído . En todo caso, las pérdidas han galvanizado, por ahora, la determinación para la victoria.

“ Necesito continuar lo que él (en referencia su pareja) empezó . Así sus esfuerzos no serán en vano. El voluntariado y las donaciones están bien, pero yo quiero ser parte de ello, parte de nuestra victoria", agregó.

Pronósticos sombríos

“Los rusos no se detendrán ni nosotros. No se puede negociar con ellos. Occidente no lo entiende”, dijo, al tiempo que agregó: “Los jóvenes soldados que esperaban volver a casa en un año se dan cuenta ahora de que estarán fuera más tiempo”.