Qué es la Sección 230, "las 26 palabras que crearon internet"

En una época no tan lejana, cuando lo que sería la red informática mundial era una pregunta abierta y todo parecía posible en el ciberespacio, surgió una preocupación por lo que se publicaba en línea.

Es, en esencia, un escudo de responsabilidad: no importa qué suceda, quién resulte herido o qué daño se haga, las empresas de tecnología no pueden ser consideradas responsables de lo que sucede en sus plataformas.

Pero como, no por casualidad, EE.UU. es el hogar de varios de los servicios informáticos interactivos más grandes del planeta, a otros países soberanos se les dificulta aprobar leyes por sí solos para controlar a los gigantes tecnológicos.

Los demócratas creen que han permitido que se propaguen las falsedades y discursos de odio en línea, y que no les dieron a las plataformas de internet incentivos para tomar medidas rápidas para detenerlos, ni lograron que rindan cuentas.

No obstante, ese puñado de palabras que crearon internet siguen intactas.

2 casos, 2 veredictos, 1 resultado

Moderar o no moderar... esa era la cuestión.

Años después se descubriría que esas publicaciones no eran difamatorias.

Pero eso aún no se sabía y, respecto a lo que ocurriría con internet, no importaba.

Pero como CompuServe había decidido no moderar lo que se publicaba en su mural, su caso fue desestimado .

Cuando el ex representante republicano de California Chris Cox se enteró, no le pareció que era la forma apropiada de regular ese nuevo medio de comunicación que sabía iba a ser de vital importancia.

Sin guardianes

Pero no por esas 26 palabras que aparecían en la sección 230, sino porque la ley intentaba regular tanto la indecencia como la obscenidad en el ciberespacio.

Pero no la entonces aparentemente inofensiva sección 230 .

No era más que una adaptación de una ley que protegía a los propietarios de librerías, a quienes en el pasado se les había responsabilizado por vender libros que contenían "obscenidad".

En la década de 1950, la Corte Suprema dictó que, como no se podía esperar que los libreros leyeran todos los libros que almacenaban, era injusto procesarlos por algo escrito en uno de ellos.

En internet, esas barreras a la publicación no existían: no sólo no había guardianes, ni siquiera había puertas.