La utópica ciudad que proyecta en California un grupo de millonarios de Silicon Valley

Pero no ha sido hasta esta semana que ha salido a la luz la verdadera intención de una gigantesca y millonaria operación de compra de terrenos que comenzó en 2018 en una zona agrícola del norte de California.

Y no cualquier urbe, sino una idílica: con calles sin tráfico en las que los adultos puedan salir a correr y los niños a pasear en bicicleta, con abundantes zonas verdes y restaurantes con terrazas, rodeada de pastos, praderas, bosques y lagos en los que remar, pescar y admirar las espectaculares puestas de sol californianas.

¿Quiénes están detrás? ¿Y por qué tanto secreto?

Pero de estos nombres no se supo hasta que el medio estadounidense The New York Times destapó el asunto el pasado 25 de agosto.