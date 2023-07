Por qué las armas occidentales no están inclinando la balanza a favor de Ucrania en la guerra

Aunque los equipos blindados de Occidente les han dado mejor protección a las tropas ucranianas, no han sido capaces de penetrar las filas de minas rusas, que son los mayores obstáculos para el avance de Ucrania .

Doc me muestra un video que filmó recientemente desde uno de sus drones cuando las tropas ucranianas avanzaban hacia una trinchera rusa.

Dice que Ucrania está lentamente desgastando al enemigo. A Rusia no le importa perder hombres, y los cambios en su cúpula militar “significan que no todo anda bien”, añade. Insiste en que Ucrania todavía no ha hecho uso de su principal fuerza de ataque.