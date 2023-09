Lilly y Felice: la prohibida historia de amor entre la mujer de un soldado nazi y una judía durante la Segunda Guerra Mundial

Cómo se conocieron Lilly y Felice

“Lilly me dijo un día, no recuerdo por qué lo dijo, que podía oler a los judíos” , explica Schaaf en el documental. “Y cuando volví se lo conté a Felice y decidimos que había que ponerla a prueba”, agrega.

La atracción fue instantánea. “Hablamos como hablaba todo el mundo y me gustó desde el primer momento” , recuerda Lilly. “Estuvimos como una hora y luego me acompañó a la parada del tranvía y me regaló una manzana”.

Felice se muda a casa de Lilly

Felice le confiesa que es judía

Cosas como que Felice no poseyera una cartilla de racionamiento de alimentos (algo que no podían tener los judíos) nunca le hicieron sospechar a Lilly de que fuera judía.

“’Si te digo qué es lo que pasa, ¿me seguirás queriendo?’, me preguntó. Y entonces me dijo: ‘Soy judía’”.

Detención de Felice y deportación

“Sabía que hacía cosas clandestinas, pero no el qué o cómo. Sigo teniendo los diarios de Felice donde están las citas marcadas, pero para mí son un misterio lo que significan”, explica Lilly en el libro. “Siempre me decía que no me contaba nada porque era demasiado peligroso”.