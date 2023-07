Qué contienen las aguas residuales de la planta nuclear de Fukushima que Japón quiere verter en el océano

¿Qué planea hacer Japón con los desechos nucleares?

¿Qué dicen los críticos?

“Hemos visto una evaluación de impacto radiológico y ecológico inadecuada y nos preocupa que Japón no solo no pueda detectar qué está ingresando en el agua, los sedimentos y los organismos, sino que si lo hace, no haya forma de eliminarlo.... no hay manera de volver a meter al genio dentro de la botella”, le explicó a la BBC el biólogo marino Robert Richmond, profesor de la Universidad de Hawái.