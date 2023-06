Por qué la élite económica de Guatemala es considerada una de las más "voraces" de América Latina (y cuánto pesa en el rumbo del país)

1 hora

El principal asesor de la Casa Blanca para América Latina, Juan Gonzalez, dijo en 2021 que en Centroamérica hay “una élite depredadora que se beneficia del statu quo, que es no pagar impuestos ni invertir en programas sociales” . Y citó a Guatemala como ejemplo.

“Unida y antiestatista”

“Como un partido”

“No estoy seguro si (aún operan como G-8) pero los integrantes de ese grupo siguen siendo determinantes, teniendo un poder de veto en particular y una relación con el Estado, con el gobierno, que puede interpretarse como una alianza”, define Fuentes.

“Ninguna legislación determinante, en particular en el área económica, va a ser aprobada sin el consentimiento de ellos ”, agrega.

“Una opinión de peso”

“Nosotros tenemos una opinión de peso”, señala. “Y si nuestra opinión de peso ayuda a que las condiciones económicas actuales de Guatemala sean tan buenas como están siendo, pues me alegro”.

“Los empresarios se acercaron a Jimmy Morales para ofrecerle financiamiento, lo cual no es ilícito. El señor Jimmy Morales les dijo que sí estaba bien que le dieran financiamiento, pero que no aparecieran los nombres de ellos porque él se había presentado como un candidato pobre y no quería que la población lo vinculara con empresarios”, relata Aldana a BBC Mundo. “Y así lo hicieron”.