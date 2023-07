La historia de Nothing Compares 2 U, la desgarradora canción con la que Sinéad O’Connor cautivó al mundo

El origen de la canción

Pero no fue sino hasta varios años después que Sinéad O'Connor la grabó con un arreglo completamente diferente y la convirtió en un éxito mundial como parte de su segundo álbum I Do Not Want What I Haven't Got.