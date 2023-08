"Las balas caían como lluvia": acusan a Arabia Saudita de asesinar en masa a cientos de migrantes en la frontera con Yemen

El informe de Human Rights Watch (HRW), titulado They Fired On Us Like Rain (Las balas caían como lluvia), contiene testimonios gráficos de migrantes que dicen que la policía y los soldados saudíes les dispararon y, en ocasiones, les atacaron con armas explosivas en la escarpada frontera norte de Yemen con Arabia Saudita.