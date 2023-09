Una bolsa de Ikea y una almohada ensangrentada: la singular reaparición de un Van Gogh robado en los Países Bajos

El detective Arthur Brand dijo que él y la policía acordaron no revelar el nombre del hombre que devolvió el cuadro por su propia seguridad.

“Hice esto en total coordinación con la policía holandesa y sabíamos que este tipo no estaba implicado en el robo ”, dijo.

El cuadro “El jardín rectoral en Nuenen en primavera” (The Parsonage Garden at Nuenen in Spring) fue robado en el pueblo holandés de Laren, al sureste de Ámsterdam