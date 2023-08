Jane Goodall y el pequeño Flint: la icónica foto que cambió la manera en que entendemos el mundo animal

"Cuando la vi, aunque no me di cuenta de que se volvería icónica, me hizo pensar en la pintura de Miguel Ángel de Dios acercándose al hombre ".

"Una verdadera pionera"

La foto, junto con el documental de van Lawick "People of the Forest: The Chimps of Gombe", "obligó a la ciencia a abandonar la idea de que los humanos eran los únicos seres sintientes con personalidad, mente y emociones", dice Goodall.