"Me duele como técnica, madre de dos hijas y esposa": el emotivo reconocimiento a la selección española de la entrenadora de Inglaterra tras la polémica por el beso de Rubiales a Jenni Hermoso

Y es que durante la ceremonia de premiación de ese torneo, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, beso en la boca a la delantera Jenni Hermoso, quien ha dicho que se trató de un acto no consentido, por lo que sobre Rubiales ha caído un aluvión de críticas.

"Me duele mucho como entrenadora, madre de dos hijas, como esposa y como ser humano. Y se nota, el juego ha crecido mucho, pero queda un largo camino por recorrer en el fútbol femenino y en la sociedad", dijo.

"Me gustaría dedicar este premio a la selección española, el equipo que jugó un fútbol tan bueno que todos disfrutaron", agregó.

"No podemos permitir tales abusos de poder"

"Gracias a Sarina por sus palabras. No corren tiempos muy buenos para el fútbol español", afirmó la centrocampista de 25 años.

"Acabamos de ganar el Mundial, pero no se habla de eso porque han sucedido cosas que desearía que no sucedieran. Como sociedad, no debemos permitir tales abusos de poder en una relación laboral ni tal falta de respeto", agregó.