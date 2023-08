Las barreras que enfrentan las mujeres que no quieren ser madres y quieren ligarse las trompas en América Latina

Paula no quiere tener hijos. Es una decisión que tomó hace 12 años. "Nunca he tenido el deseo de ser mamá. Nunca he tenido esa chispa que dicen que aparece", dice.

“Si me hubieran ligado las trompas, nada de esto hubiera ocurrido. No fue una experiencia grata y siento rabia porque llevo años buscando un profesional que me ayude a cumplir con mi deseo de no ser madre”, le dice a BBC Mundo en una entrevista realizada a solo días de haber tenido la pérdida.