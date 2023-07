Investigación BBC: las denuncias de más de 100 empleados de McDonald's en Reino Unido que dicen ser víctimas de acoso y abuso sexual

Ejemplos de las acusaciones escuchadas por la BBC

"Tetas en la caja registradora"

“Hay un dicho en McDonald´s, ‘tetas en la caja registradora’ ( ‘tits on the till’), o sea, chicos en la cocina, chicas en el mostrador. La idea es poner gente atractiva al frente”, señaló Lucy, que tiene 22 años y trabajó en Norwich (190 km al noreste de Londres).

“Fui a trabajar con miedo”

“Manoseaban las barrigas, caderas, traseros”, indicó. “Cada turno que trabajé, me lanzaban por lo menos un comentario, o me rozaban, me pasaban una mano, o podía ser algo más severo, como que me agarraran el trasero, las caderas”.