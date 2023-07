“No sabía que era ilegal tomar fotos de la tumba”: el turista español encarcelado en la temida prisión Evin de Irán y que ha sido acusado de espionaje

Esa es la última imagen que el turista español Santiago Sánchez Cogedor envió a su familia, que no supo nada más de su paradero durante casi dos semanas luego de aquel mensaje.

Ocho meses para alcanzar su destino

Fue detenido por las autoridades iraníes en el cementerio de Aichi, en la ciudad de Saqqez, cuando visitaba la tumba de la activista Mahsa Amini, una mujer iraní de origen kurdo que fue arrestada y torturada​ por la policía religiosa islámica por no ponerse el velo correctamente.

"No sabía que era ilegal"

Durante el inicio de las protestas por la muerte de Mahsa Amini, en las que murieron cientos de manifestantes , incluidos decenas de niños, internet en Irán sufrió múltiples y constantes interrupciones, por lo que Santiago le advirtió a su familia que la comunicación podría ser difícil y que no se preocuparan si no recibían mensajes de él durante unos días.

Por ello, su familia no sospechó el infierno por el que Santiago estaba pasando desde el 2 de octubre de 2022, cuando decidió visitar la tumba de Mahsa Amini.

Él continuó recorriendo el lugar, pues no creía que estuviera haciendo nada malo o inusual.

"Santiago no sabía que tomar fotos de la tumba de Mahsa Amini era ilegal", cuenta Salamanca.

Una cárcel criticada y temida

"Desde que me sacaron de la prisión Evin no he podido dormir sin pastillas. Es terrible. La soledad nunca te abandona, ni siquiera después de que te pongan en 'libertad'", describió un exrecluso, que estuvo en confinamiento solitario a la organización Human Rights Watch.