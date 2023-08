“Vivo en un estado de miedo constante”: el terror de los hombres rusos de ser enviados a Ucrania debido a una nueva ley de reclutamiento

"A partir de enero próximo puedo ser llamado a enrolarme y ser enviado a Ucrania. No quiero unirme al ejército, no quiero participar en esta guerra y morir por los objetivos de otra persona".

“Quiero ver crecer a mi hija y vivir en paz”

“Dije que no quiero pelear ni morir, quiero ver crecer a mi hija y vivir en paz. El oficial me recordó que si no me presento, puedo recibir hasta 15 años de prisión”, explica Álex.