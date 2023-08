El asesinato de Villavicencio y el debate presidencial: los elementos que cambiaron el rumbo de las elecciones presidenciales en Ecuador

Noboa era séptimo en los sondeos con un 4 % de los votos y este domingo fue la sorpresa obteniendo un segundo lugar con un 23,68 % de apoyo. De no figurar pasa a batirse con González por la presidencia el próximo 15 de octubre.

Ambos hechos, junto a lo que Sol Borja, editora política de GK, denomina el “voto silencioso, que no se toma en cuenta y tiene que ver con emociones como el miedo, la ira o el enojo”, confluyeron para dar los resultados electorales de este domingo.

El “voto luto”

Los ecuatorianos se encontraron en la papeleta de votación la cara de Villavicencio. No dio tiempo a hacer el cambio. Y, si antes de su muerte, aparecía como cuarta o quinta opción en las encuestas con un 8 % de apoyo, su voto lo capitalizó Zurita y aumentó al doble, un 16,51 %.

"Mi voto lleva lágrimas y lleva también el anhelo de que la sangre de Fernando Villavicencio no haya sido en vano”, escribió Santiago Becdach, abogado y político.

Y aquí es donde llegamos al segundo punto, la importancia que tuvo para los candidatos su presencia o no en el debate presidencial.

Un imprevisto para el CNE

El problema es que la ley no contempla qué hacer en un escenario como el que había el 13 de agosto, día del debate: un candidato muerto y otro que recién lo sustituye pero que no tiene una candidatura oficializada.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador no permitió poner una imagen de Villavicencio en el espacio que le correspondía en el debate y tampoco Christian Zurita participó en el debate porque el ente electoral no oficializó su candidatura hasta 3 días después, el 16 de agosto.

Para Guerrero no fue determinante que Zurita, periodista de profesión y hasta entonces una figura apenas visible, no participara en el debate. En cambio, sí jugó a su favor la visibilidad de Villavicencio, que le dio un terreno previo abonado.

“Tiene mucho que ver con la lucha de Villavicencio, que hizo un excelente trabajo en temas de investigación y anti corrupción. Probablemente las personas saben que Zurita no necesariamente es Villavicencio; pero confían en que su equipo podrá hacer un buen trabajo ahora desde el legislativo donde su voto tiene un peso fuerte y se genera ese sentimiento de confianza”, explica Guerrero.

En cambio, la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González, no salió beneficiada del debate ni por el deceso.

Pero no solo la narrativa afeó al correísmo, explica, sino que el debate no favoreció a González porque “no logró encarnar una respuesta de qué hará ella más allá de la imagen de Rafael Correa. Y el contexto actual ya no es el que había cuando gobernó el correísmo”.