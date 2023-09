Muere Michael Gambon, quien interpretó al profesor Albus Dumbledore en Harry Potter y al detective Maigret

Pero en su larga trayectoria se destacan sus apariciones en película como Fantastic Mr.Fox (“El fantástico Sr. Zorro”) y The Cook, the thief, his wife & her lover (“El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante”) del director Peter Greenaway.