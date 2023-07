"Nadie salió de esa situación como un héroe": el presidente de Bielorrusia habló con la BBC del motín del Grupo Wagner y del paradero de Prigozhin

Eso no ocurrió. Al menos no todavía.

"En cuanto a Yevgeny Prigozhin, está en San Petersburgo. O quizás esta mañana voló a Moscú. O tal vez esté en otro lugar. Pero no está en Bielorrusia ".

Dice que no. Parece que hubiera conversaciones entre bastidores de las que no vamos a saber nada.

A la hora de hablar del motín, Moscú y Minsk no han dado la misma información.

"Creo que nadie salió de esa situación como un héroe", me dice Lukashenko.

"Ni Prigozhin, ni Putin, ni Lukashenko. No hubo héroes. ¿Y cuál es la lección? Si creamos grupos armados como este, tenemos que vigilarlos y prestarles mucha atención."

Las armas nucleares rusas

La "conversación" pasa a las armas nucleares. En particular, las ojivas nucleares que Rusia ha dicho que está trasladando a Bielorrusia.

"Dios me libre de tener que tomar alguna vez la decisión de utilizarlas", había dicho recientemente Lukashenko, añadiendo: "Pero no dudaré en utilizarlas".

"Pero no estamos hablando de sus armas", señalo. "Son rusas. No es su decisión".

"En Ucrania todo un ejército está luchando con armas extranjeras, ¿no es así?", replica el líder bielorruso. "Armas de la OTAN. Porque se les han acabado las suyas. Entonces, ¿por qué no puedo luchar yo con armas ajenas? ".

Pero estamos hablando de armas nucleares, no de pistolas, le respondo.

Los presos políticos

Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido no lo reconocen como presidente legítimo de Bielorrusia. En 2020, los bielorrusos salieron a las calles para acusarlo de haberse robado las elecciones presidenciales del país. Las protestas fueron reprimidas brutalmente.

"No sé nada de esto", afirma.

"En nuestro Código Penal no hay ningún artículo sobre delitos políticos", responde.

Que no haya un artículo sobre delitos políticos no significa que no haya presos políticos, señalo.