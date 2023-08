La cantante Lizzo niega rotundamente las acusaciones de acoso sexual hechas por sus bailarinas

¿Qué dijo Lizzo?

"Como artista, siempre me ha apasionado lo que hago. Me tomo mi música y mis actuaciones en serio porque al final del día solo quiero sacar el mejor arte que me represente a mí y a mis fans.

"No estoy aquí para que me vean como una víctima, pero también sé que no soy la villana que la gente y los medios han retratado en estos últimos días. Soy muy abierta con mi sexualidad y me expreso, pero no puedo aceptar o permitir que la gente use esa apertura para hacerme ver como algo que no soy.