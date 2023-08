3 logros y 3 desafíos de Petro a un año de su llegada a la presidencia de Colombia (y el efecto del escándalo de su hijo)

El jueves, la Fiscalía informó que el hijo del jefe de Estado admitió haber recibido dinero de manera ilegal, no solo para enriquecerse a sí mismo, sino también, dijeron las autoridades, para una campaña presidencial que al parecer violó los límites establecidos por la ley electoral.

"Nos hemos encontrado que hay fuerzas, no sólo en la sociedad, sino al interior del Estado, que se oponen a estas posibilidades (de cambio)", aseguró.

1. Representar un cambio de prioridades

2. La economía no se derrumbó y empezó a recuperarse

"La economía está mucho mejor de lo que se esperaba", dice el analista Héctor Riveros. " El vaticinio de que íbamos para el abismo económico no resultó cierto ".

Petro ahora tendrá que pensar el presupuesto y una nueva reforma tributaria con su capital político desgastado tras el escándalo electoral. El buen desempeño económico de 2023 no está garantizado para los años que vienen.

3. El medio ambiente como prioridad

No es claro si esto se debió a la fuerte temporada de lluvias, o a las ayudas sociales a campesinos, o a los procesos de paz entablados con grupos armados.

1. Aterrizar su agenda de cambio

El primero es nada menos que poder gobernar: lograr acuerdos con el Congreso, con el sector privado y los poderes regionales para que sus ambiciosas propuestas no se queden en retórica.

El oficialismo no logró aprobar ninguna de las grandes reformas que buscan atender las demandas por las que fue elegido: salud, pensiones, educación y trabajo . Ahora, con el escándalo de la campaña a cuestas, será más difícil.

"Si bien la agenda es adecuada, no hay una metodología para llevar a cabo acciones", dice Ruiz.

2. No ser una desilusión

"Nosotros no podemos equivocarnos, no podemos errar en cosas fundamentales", dijo Petro hace un año.

Si el electorado siente que en este cuatrienio no se sentaron las bases del cambio anhelado, y por el contrario desarrolla mayor apatía hacia las instituciones y la clase política, la izquierda tendrá que volver a empezar de cero el camino que tanto le costó.

3. Lograr la paz total

Petro también necesita que su idea de "paz total" no se quede en palabras.

"En paz hasta ahora no hay un logro concreto. No es un fracaso, sino es el resultado pendiente", dice Riveros.

Los expertos no ven una estrategia clara ni articulada en los diferentes procesos: el marco normativo para el sometimiento de grupos armados está en borrador, no se saben las etapas ni líneas rojas para cada negociación y no hay coordinación entre los varios entes del Estado, critican.