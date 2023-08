Qué fue el proceso 8.000 y en qué se parece y en qué se diferencia de la crisis política que vive el presidente de Colombia, Gustavo Petro

" Este gobierno se acaba por el mandato popular, por nadie más; no hay nadie que pueda terminar con este gobierno que no sea el pueblo mismo, y el mismo pueblo dio una orden por mayoría en las urnas: ¡nos vamos hasta el año 2026!", dijo durante una reunión política este jueves.

¿En qué se parecen?

Aunque Petro se ha desligado del vínculo con su primogénito, al señalar que no estuvo presente durante su crianza y asegurar que no iba a interferir en la investigación de la Fiscalía, su hijo fue fundamental para la campaña en varias regiones del norte de Colombia.

En qué se diferencian

“Con confianza, con firmeza. Con seguridad. Jamás he conducido a mis hijos al delito. Jamás me favorecería del delito de alguno de ellos. Mi vida política está en función de la justicia social y la Paz de Colombia”, escribió en su cuenta de Twitter.

Y añadió: "No voy a interferir en un proceso judicial, pero han dicho que yo sabía del ingreso de dineros en mi campaña. Si eso fuese cierto, este presidente se tiene que ir hoy porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque".