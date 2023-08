"Se acabó": el grito de guerra de las deportistas frente a la negativa del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a renunciar

"Qué pena me da que 23 futbolistas no seamos las protagonistas… ¡se acabó! Contigo a muerte @Jennihermoso", dijo la guardameta.

"Entre tanto bochorno queda algo muy bonito e importante a partes iguales: ya no nos callamos, no debemos de callarnos. Mensaje poderosísimo para las futuras generaciones. Contigo @Jennihermoso 💪🏻❤️ #SeAcabó #Guerreras #Todas", escribió.

La negativa de Rubiales a dar un paso al costado

"¿Es tan grave para que yo me vaya, habiendo hecho la mejor gestión del fútbol español? Pues les voy a decir algo: no voy a dimitir. No voy a dimitir, no voy a dimitir", dijo Rubiales este viernes en una Asamblea Extraordinaria de la federación deportiva que preside.