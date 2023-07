Generación Windrush: los cientos de enfermos mentales que Reino Unido envió de vuelta al Caribe en los años 60 y 70 después de que ayudaran a reconstruir el país

9 minutos

El escándalo se dio a conocer tras la filtración de documentos que mostraban que el gobierno conservador de Theresa May había establecido cuotas de deportaciones de inmigrantes, que incluían a personas de origen caribeño que habían llegado en la posguerra para ayudar con los esfuerzos de reconstrucción.

Enfermos deportados

Dado que los departamentos gubernamentales de la época no parecen haber mantenido registros completos, se estima que el número podría ser mayor.

Algunos expertos creen que el esquema puede haber sido ilegal porque no todos los pacientes tenían la capacidad mental para aceptar irse.

Familias “desgarradas”

Creció siempre creyendo que su padre no las amaba, lo que le provocó una "gran angustia".

En otros documentos previamente confidenciales, funcionarios del gobierno admitieron que el procedimiento de repatriación de Armatrading "no había sido correcto" y que le habían despojado por error de su pasaporte.

"Estoy molesta. Es terrible, realmente terrible... ¿cómo se atreven?" dijo. "Era un hombre vulnerable. Se supone que debes cuidar a tu gente vulnerable y no lo hicieron. Simplemente lo dejaron, lo abandonaron ".

Su madre, Sylvia Calvert, había sido enviada de regreso a Jamaica a fines de la década de 1960, y su padre no podía arreglárselas solo.

Madre e hija solo se reencontraron muchos años después en Jamaica. Sylvia ya había sido dada de alta, pero aún no se encontraba bien. Murió en 2007.

"El que la enviaran de regreso a Jamaica me privó de tener una madre ", le dijo Marcia a la BBC.

"Lo que estás haciendo es confiar en una 'elección voluntaria' que, si evaluaras adecuadamente la capacidad de la persona para tomar esa decisión, dirías que no tiene capacidad ".

Los documentos de la época muestran que a los funcionarios del gobierno británico les preocupaba no dar la impresión de que estaban "intentando deshacerse activamente... de los ciudadanos de la Mancomunidad que no servían de nada a Gran Bretaña", pero esto no parece haber convencido a los funcionarios de Jamaica.