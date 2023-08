"En Perú no hay una dictadura tradicional, sino un autoritarismo anárquico en el que cada cual consigue lo que puede": Francisco Sagasti, expresidente peruano

En primer lugar, a un Congreso que tenga una visión de bien común al preparar leyes y proponer, que tenga una visión de lo que es el verdadero equilibrio de poderes, que no se salte procedimientos para designar allegados a los congresistas y no responda más a sus intereses que al bien nacional.

Evidentemente, no lo está haciendo muy bien. Si fuese así no estaríamos en la situación en que nos encontramos. Y hay varios aspectos. No se trata solamente de las represiones o no poner coto alguna de las iniciativas del Congreso.