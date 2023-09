“Me escondía detrás de la belleza”: la confesión de Ariana Grande sobre el uso de bótox y la relación con su aspecto

"Durante mucho tiempo, la belleza fue una forma de esconderme", confesó la artista estadounidense de 30 años en un video de la revista Vogue, mientras mostraba los productos que utiliza para lograr su admirado look.

No obstante, aseguró que dejó de usarlos en 2018 porque "sentía que todo simplemente era demasiado".

"No esperaba ponerme sensible", se sinceró durante el video.

Famosa desde los 17

No es la primera vez que Ariana Grande habla con franqueza sobre su apariencia: a principios de este año se refirió a la vergüenza corporal.

En un vídeo de TikTok, sugirió que los fans deberían evitar hacer incluso comentarios "bien intencionados" sobre si alguien se ve "saludable, no saludable, grande, pequeña, esto, aquello, sexy, no sexy".

"Estar expuesta a tantas voces a una edad temprana, cuando la gente opina sobre tu apariencia, es realmente difícil saber qué vale la pena escuchar y qué no", explicó.

"A lo largo de los años usé el maquillaje como un disfraz o algo detrás de lo que me podía esconder ", reveló.

"Usaba más y más pelo, más y más grueso delineador... Eso puede ser tan bello por momentos, y aún amo y aprecio (el maquillaje) pero creo que a medida que me hago más grande ya no me gusta que esa sea la intención", dijo la también empresaria, quien tiene su propia marca de maquillaje.