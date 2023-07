Muere a los 56 años Sinéad O'Connor, la cantante de la inolvidable "Nothing Compares 2 U"

En 1987 salió a la venta su primer disco, The Lion and the Cobra , que entró en el top 40 de Reino Unido y Estados Unidos.

Después publicó I Do Not Want What I Haven't Got ("No quiero lo que no tengo"), que incluía la famosa versión de Nothing Compares 2 U y fue un éxito total.