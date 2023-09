Por qué las tarjetas de crédito en bolívares "no sirven para nada" y qué hacen las personas en Venezuela para financiarse

Los efectos de la hiperinflación

“En Venezuela no hay crédito porque con una inflación de 400%, no hay crédito”, dice Álvarado a BBC Mundo.

“La hiperinflación destruye la intermediación financiera. No hay gente ahorrando. ¿Quién va a ahorrar en bolívares? Si no hay gente ahorrando en bolívares, no hay crédito. Y si no hay crédito, no hay tarjeta de crédito”, señala.