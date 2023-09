"Cómo un personaje de ficción me salvó la vida"

"Con el tiempo, poco a poco se convirtió en una parte de mi vida en la que no podía dejar de pensar. No puedo imaginar la vida sin él", dice Gris, una mujer de 20 años que vive en el este de Estados Unidos.

Prefiere usar un seudónimo por privacidad, pero está abierta a hablar sobre su relación con Sanji, un personaje de la serie de manga y anime One Piece .

Con la popularidad del manga y el anime japoneses, las palabras waifu (esposa) o husbando (marido) se han extendido globalmente para describir el fenómeno, así como el concepto fictional other ( "otro ficticio", en alusión a la expresión significant other , que en inglés se usa para referirse a la pareja).

"Tenía tendencias suicidas, estaba segura de que a nadie le importaría si desaparecía. Creo que dos cosas principalmente me hicieron seguir adelante: no querer que mi madre estuviera sola y no querer dejar a mis enamorados ficticios", dice, y agrega que ellos estaban allí para ella durante la escuela secundaria, cuando nadie más estaba.