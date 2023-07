Por qué los teléfonos celulares se sobrecalientan y cómo prevenirlo

59 minutos

Pues quizás sí, pues el calor no solo afecta los cuerpos de las personas, sino también sus dispositivos electrónicos.

A diferencia de los humanos, los teléfonos no pueden sudar, lo cual es bueno para quienes los sostienen, pero no para su funcionamiento.

Por qué

Y a diferencia de los protectores que usamos para nuestra piel, los protectores de pantalla a menudo hacen más daño pues pueden retener más calor en el interior, lo que no es bueno cuando el Sol arrecia.

Qué hacer

"Mantenerlo alejado de la luz solar directa ayuda. No lo dejes en tu automóvil, mantenlo a la sombra tanto como sea posible. Ponlo frente a un ventilador si puedes".

Eso se aplica tanto al interior como al exterior del teléfono. Sácalo de un estuche y apaga todas las funciones que no necesites.

"Si no está usando el GPS, si no está usando cosas, apágalo. Porque mientras menos cosas use, menos energía usará y menos calor generará", dice.