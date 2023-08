"Zelensky es muy emocional; Putin es un macho man": Irina Morgan, la mujer que interpreta a los líderes de Ucrania y Rusia

Primum non nocere

Al igual que la medicina, la primera regla de la interpretación simultánea es primum non nocere o " primero, no hagas daño ", señala.

Irina tuvo dificultades traduciendo el nombre del evento pues “crecí en la Unión Soviética y no nos enseñaron sobre ese episodio porque no fue un momento favorable en su historia. Así que no se me ocurrió automáticamente cómo nombrarlo".