Evo Morales vs. Luis Arce: 3 momentos que explican la profunda división del MAS, el partido de izquierda que domina la política en Bolivia desde hace 17 años

"Me han convencido, voy a ser candidato, me han obligado, la gente quiere", dijo el expresidente el domingo a pocos días del congreso del MAS del 3 de octubre, al que está previsto que solo asistan sus seguidores, muestra de la división al interior del partido.

Arce, quien aún no ha anunciado que buscará la reelección, esquiva de momento la confrontación directa.

1. La autonomía del presidente Arce

Arce escuchaba, pero no quería responder. Entonces, el presidente convirtió la supervivencia de uno de sus ministros, Eduardo Del Castillo , en una muestra de fuerza personal ante el expresidente.

Pero esta no es la única renuncia que reclama Morales.

También pide la del vicepresidente David Choquehuanca , distanciado hace tiempo de Morales y que, según el expresidente, no está "en primera línea" para defender el gobierno de Arce.

2. La Asamblea partida

El presidente Arce no cuenta con un bloque mayoritario en el Congreso. A los roces entre los líderes, se le suma la ruptura entre los representantes de su bloque político .

Los diputados aliados a Morales, al igual que la oposición, decidieron que no aprobarían ningún proyecto mientras no se concreten las elecciones judiciales, que estaban previstas para este año, y no se avance en una ley para regular la censura de los ministros.