"Lo primero que a mis citas les llamaba la atención era mi cáncer"

No obstante, puede ser especialmente complicado si has experimentado un suceso que te cambió la vida, como un tratamiento contra el cáncer.

Natalie no consideraba que el cáncer fuera gran parte de su identidad cuando decidió usar aplicaciones de citas después de que terminó su tratamiento.

"Realmente me sorprendió que lo primero que la gente viera fueran las cicatrices en mi cuello", dijo la joven de 22 años a la BBC.

"Fue frustrante haber tenido la intención de hacer borrón y cuenta nueva. Estoy en un lugar nuevo, donde nadie me conoce como la chica con cáncer. Y fue lo primero que la gente vio".

Natalie, quien se sometió a un tratamiento para el cáncer de tiroides, dijo que aprendió a ser menos sensible a los comentarios. Sin embargo, este episodio arruinó su experiencia con las citas.

"El hecho de que a la gente no le importara el impacto de sus palabras me frustró. Las citas deben ser divertidas y me quitaron la diversión".