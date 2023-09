Ataques con drones en Rusia: qué objetivos tienen y cómo se han convertido en una herramienta clave para Ucrania

En una guerra donde la aviación no está siendo tan relevante como en otros conflictos, los drones se han convertido en una herramienta fundamental para las fuerzas militares ucranianas. Son sus ojos en el frente, sus agentes de inteligencia y propaganda, sus vigilantes.

La semana pasada, dos presuntos ataques con aviones no tripulados golpearon el principal distrito comercial de Moscú, alcanzando el 23 de agosto un rascacielos en construcción y, varios días antes, el complejo de exposiciones Expo Center. Por esas mismas fechas tres personas murieron en un presunto ataque con drones en la región fronteriza de Belgorod y otras cinco resultaron heridas en el ataque a una estación de ferrocarril en la región de Kursk unos días antes, según funcionarios rusos.

¿Cuántos ataques con drones ha habido en Rusia?

La península vivió el mayor ataque con aviones no tripulados el pasado 25 de agosto, cuando un total de 42 drones cayeron a la vez sobre una base militar en este territorio.

Hasta la fecha, Kyiv no se ha atribuido la responsabilidad de estos ataques. Sin embargo, el presidente Volodymyr Zelensky ha dicho en repetidas ocasiones que los ataques en territorio ruso son un "proceso inevitable, natural y absolutamente justo".

¿Qué objetivos tienen estos drones?

Por una parte, “estos ataques están recordando a la población rusa que esta guerra no es algo que esté sucediendo lejos de sus hogares y que no tenga nada que ver con ellos”, explica Ulrike Franke, del European Council on Foreign Relations (ECFR, Consejo Europeo de Relaciones Exteriores).