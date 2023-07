Quién es la jugadora mejor pagada del mundo (y cuánta diferencia hay aún entre el fútbol masculino y el femenino)

Es posible que cuando sale a caminar por las calles de Londres, ciudad donde vive, no haya una sola persona que la reconozca y pueda pasar completamente desapercibida.

No se trata de la jugadora más popular en el mundo del fútbol, en base al número de seguidores en redes sociales, ni la mejor, según premios como el Balón de Oro y The BEST.