La joven holandesa de 15 años que sufre una rara enfermedad y cuyo conmovedor video cantando con el maestro André Rieu se hizo viral

“Lo mejor de la música es que no es necesario entender el idioma para disfrutarla y reconocer la grandeza” y “No puedo dejar de disfrutarlo desde el fondo de mi mente y corazón” son algunos de los comentarios que se han hecho de la actuación en redes sociales.

Pero Emma, de 15 años, no solo conmueve al público con su voz, sino también con su historia.

Una enfermedad rara

Desde los 10 años, sufre de una rara enfermedad llamada Gastroparesia, que hace que los músculos de su estómago trabajen muy lentamente o no trabajen en lo absoluto . En pocas palabras, su estómago está paralizado.

Es una enfermedad que de momento no tiene cura y que causa dolor abdominal, náuseas y vómito frecuentes . Los pacientes pueden bajar mucho de peso y tener niveles bajos de energía.

“Algo tan sencillo como ir al colegio por mí misma es algo que yo no puedo hacer. Mi mochila pesa demasiado con dos bombas de alimentación como para ir en bicicleta. Incluso subir las escaleras es algo que no puedo hacer. No tengo fuerzas para caminar largas distancias”, dice Kok.