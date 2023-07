Eva mitocondrial: Las evidencias y controversias de “la madre de todas las mujeres”

Cabe mencionar que no fue la primera mujer de la historia, ni siquiera la única de su era. Pero, debido a una serie de factores, un pequeño trozo de su ADN aparece en todas las generaciones de seres humanos a partir de entonces , según las investigaciones publicadas hasta ahora.

Un generador de energía microscópica

"La mitocondria es un orgánulo que produce energía", resume la bióloga Gabriela Cybis, profesora del Departamento de Estadística de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS).

Al fin y al cabo, cada hija tiene una madre. Pero no todas las madres tienen una hija: si la mujer solo tiene bebés varones (o no produce descendencia), su ADN mitocondrial no se transmitirá a los futuros nietos.