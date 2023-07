La milenaria técnica para curar heridas con larvas vivas que se está usando en algunos hospitales ante la escasez de antibióticos

En Brasil, los investigadores quieren que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) valide este tipo de terapia, ya que actualmente no clasifica este tipo de tratamiento como un medicamento o terapia médica.

Larvas que comen tejido infectado

Las larvas de las moscas de la especie Lucilia sericata se alimentan de tejido necrótico, pero no representan un riesgo para la salud humana.

Por el contrario, “cuando observé la extensión de las heridas, en particular en el muslo, no pude evitar maravillarme del buen estado de los pacientes”, escribió Baer en su estudio.

Esterilización

El uso principal es en pacientes con diabetes, cuyas heridas, si no se tratan, pueden provocar la amputación de extremidades o la muerte.

“Son heridas que simplemente no cicatrizan, y a veces el paciente ni se da cuenta, porque los nervios (en la zona lesionada) no funcionan, hay una neuropatía. Es un caso clásico para el uso de larvas”, explica Nigam.

La larva de la mosca Lucilia sericata es una especie no invasora, incapaz de parasitar el cuerpo humano, dice la médica. "Y ella no come tejido sano, por lo que es perfecta para el trabajo".