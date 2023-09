"Ahora me visto como quiero": las mujeres que desafían a la policía de la moral en Irán a un año de la muerte de la joven Mahsa Amini

Estos actos de audaz rebeldía -que me describieron varias personas en Teherán el mes pasado- habrían sido casi impensables para los iraníes hace un año. Pero eso era antes de la muerte, bajo custodia de la policía de moralidad, de Mahsa Amini, de 22 años, acusada de no llevar correctamente su hiyab.

La ley del velo, quebrantada

"Aunque me muero de miedo cada vez que paso por en frente de la policía de la moral, mantengo la cabeza en alto y hago como si no los hubiera visto", dice. "Ahora me pongo lo que me gusta cuando salgo".