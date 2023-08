Los rusos que buscan su casa soñada en los nuevos edificios de Mariúpol, la ciudad ucraniana destruida y ocupada por Moscú

Casa con vista al mar

Nuevos vecindarios

"Así que derriban un bloque de pisos y ahora solo hay un agujero en el suelo, no se están poniendo cimientos, no se está haciendo nada", dijo a la BBC.

Retrasos y restricciones

"Rusia levantará la ciudad del suelo y será incluso mejor"

Pero eso no ha desanimado a personas como Oxana: "Aún no he renunciado a mi sueño", afirma. "Mi objetivo es tener mi propia casa de no menos de 180 metros cuadrados".