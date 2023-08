"Es como entrar en Alcatraz": los primeros ocupantes describen la barcaza flotante que alojará a 500 solicitantes de asilo en Reino Unido

Similar a "la prisión de Alcatraz"

Un solicitante de asilo afgano, a quien la BBC prefiere no identificar, dijo: "El ruido de las cerraduras y los controles de seguridad me dan la sensación de estar entrando en la prisión de Alcatraz ".

Por razones de seguridad, los solicitantes de asilo deben tomar un autobús de conexión hasta la salida del puerto. No hay toque de queda, pero si no regresan habrá una "llamada de alerta".

Cómo es la barcaza por dentro

Otras áreas comunes se han convertido en dormitorios adicionales para cuatro o seis hombres, pero ahí no se permitió el ingreso a los periodistas.

Asistencia sanitaria y jurídica

El secretario económico del Tesoro, Andrew Griffiths, dijo este martes que el traslado a la barcaza "no es una elección" y que si las personas deciden no acatarla "quedarán fuera del sistema de ayuda al asilo" y no tendrán derecho a un alojamiento alternativo.